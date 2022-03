Italia, il centrocampo è il reparto più in forma. E c’è Zaniolo per spaccare

La Gazzetta dello Sport (A. Frosio) – Come all’Europeo, il meglio sta in mezzo. È il reparto in cui Mancini ha più scelta e più qualità, anche considerando il momento. Il trio della mediana è già disegnato: Jorginho a comandare le operazioni difensive, ai suoi lati Barella e Verratti.

Le seconde scelte non sono da meno: Locatelli e Tonali. Ma è difficile sovvertire le gerarchie definite da Mancini. E poi occhio a Zaniolo come arma a partita in corso: nella Roma sta giocando – bene da seconda punta, il Mancio continua a vederlo come mezzala d’attacco. Ed è lì che potrebbe essere impiegata la sua esplosività, nel caso in cui la partite si complicasse e servisse un surplus di energia.