Italia, i convocati di Mancini per i match contro Bosnia e Olanda: presenti 6 giocatori della Roma

Attraverso il sito ufficiale della Figc, la nazionale italiana ha diramato la lista dei giocatori convocati dal CT azzurro, Roberto Mancini, per i prossimi impegni in Nations League. L’Italia, tra venerdì 4 e lunedì 7 settembre, è chiamata ad affrontare Bosnia Erzegovina ed Olanda. Il primo dei due match si disputerà all’Artemio Franchi di Firenze, mentre il secondo, in trasferta per l’Italia, ad Amsterdam. Per queste gare, Mancini ha scelto di chiamare 37 giocatori che si ritroveranno a Coverciano la sera di sabato 29 agosto. Tra questi, ci sono anche 6 giocatori che attualmente fanno parte della rosa a disposizione di Paulo Fonseca; si tratta di: Nicolò Zaniolo, Alessandro Florenzi, Leonardo Spinazzola, Gianluca Mancini, Bryan Cristante e Lorenzo Pellegrini.