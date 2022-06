Italia-Germania, Pellegrini celebra il gol sui social. Abraham: “Capitano” – FOTO

Comincia con un pareggio l’avventura in Nations League dell’Italia. A segnare il gol azzurro contro la Germania è stato Lorenzo Pellegrini. Il capitano della Roma, che ha giocato con la maglia numero 10, ha pubblicato su Instagram un post dopo la sfida: “Bella serata con gol e buon punto per ripartire più forte di prima“. Tra i vari commenti, spicca quello di Tammy Abraham. Il centravanti giallorosso ha elogiato il 7 giallorosso: “Capitano”, ha scritto l’inglese.

Se quella degli Azzurri di Mancini è stata una serata agrodolce per l’immediato pareggio di Kimmich, che ha fissato il risultato sull’1-1, per l’Inghilterra è stata più che amara. I Tre Leoni sono infatti stati sconfitti per 1-0 dall’Ungheria del c.t. italiano Marco Rossi.