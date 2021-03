Italia Femminile, convocate cinque giallorosse

Dopo aver ottenuto la qualificazione alla fase finale dell‘Europeo, che si disputerà il prossimo anno in Inghilterra, l’Italia Femminile è pronta a tornare in campo per le amichevoli. Il primo avversario per le Azzurre allenate da Milena Bertolini sarà l’Islanda. A partire da lunedì 5 aprile le calciatrici si riuniranno a Coverciano, per poi disputare la gara il 13 aprile allo stadio Enzo Bearzot alle ore 16:00. Convocate 5 giallorosse: Elisa Bartoli, Elena Linari, Manuela Giugliano, Agnese Bonfantini e Annamaria Serturini la cui risposta alle convocazioni è subordinata alle disposizioni delle Autorità sanitarie competenti. Di seguito la lista completa, dal sito della FIGC:

Leggi anche: Ajax, infortunio alla caviglia per Blind. Il ct De Boer: “Era molto dolorante…”

Portieri: Roberta Aprile (Inter), Francesca Durante (Hellas Verona), Laura Giuliani (Juventus), Katja Schroffenegger (Fiorentina);

Difensori: Elisa Bartoli * (AS Roma), Valentina Bergamaschi * (AC Milan), Lisa Boattin (Juventus), Lucia Di Guglielmo (Empoli), Maria Luisa Filangeri (Sassuolo), Sara Gama (Juventus), Martina Lenzini (Sassuolo), Elena Linari * (AS Roma), Beatrice Merlo (Inter), Benedetta Orsi (Sassuolo), Cecilia Salvai (Juventus), Martina Zanoli (Fiorentina);

Centrocampiste: Melissa Bellucci (Empoli), Arianna Caruso (Juventus), Valentina Cernoia (Juventus), Norma Cinotti (Empoli), Aurora Galli (Juventus), Manuela Giugliano * (AS Roma), Marta Teresa Pandini (Inter), Cecilia Prugna (Empoli), Martina Rosucci (Juventus);

Attaccanti: Agnese Bonfantini * (AS Roma), Barbara Bonansea (Juventus), Sofia Cantore (Florentia San Gimignano), Valentina Giacinti * (AC Milan), Cristiana Girelli (Juventus), Benedetta Glionna (Empoli), Gloria Marinelli (Inter), Annamaria Serturini * (AS Roma).