Italia, Daniele De Rossi entra a far parte dello staff del ct Mancini

E’ un momento importante per Daniele De Rossi. L’ex giocatore della Roma, dopo la fine della sua avventura calcistica in campo, si è gettato a capofitto per diventare allenatore il prima possibile. Ha ricevuto già diverse proposte (Fiorentina, Cagliari e Crotone), ma non ha mai potuto accettare per la mancanza del patentino. Le cose, per via del Covid, vanno anche a rilento e De Rossi sta aspettando per cominciare la sua prima avventura su una panchina di Serie A. Intanto, come riportato da La Gazzetta Dello Sport, l’ex centrocampista entra a far parte dello staff dell’Italia del ct Roberto Mancini.