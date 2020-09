Al termine di Olanda–Italia, gara vinta dagli azzurri per 1 a 0 grazie alla rete sullo scadere del primo tempo di Barella, Giorgio Chiellini, capitano della Nazionale, ha parlato dell’infortunio di Nicolò Zaniolo ai microfoni di Rai Sport. Queste le sue dichiarazioni: “Ci dispiace per Nicolò. Aspettiamo gli esami e speriamo che non sia quello che tutti temiamo. È un ragazzo giovane di sicuro avvenire, incrociamo le dita“.