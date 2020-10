Inzaghi: “Ora il Benevento viene visto con un altro occhio”

Corriere dello Sport (F.Santo) – “Come si affronta una squadra come la Roma? Ti fai il segno della croce e vai in campo“. Le parole sono di Pippo inzaghi, ma si capisce lontano un miglio che è di buon umore e ha voglia di scherzare. Se non ci saranno complicazioni l’allenatore avrà l’imbarazzo della scelta per la formazione. “Su di noi nessuno scommette un euro, la Roma sta bene, ha un organico molto forte: se non gioca Smalling c’è Kumbulla, se va in panchina Pellegrini entra Cristante, tutti e due nazionali. Ha due quinti di grande spinta, Peres e Spinazzola e poi quell’attacco…“. L’antefatto è tutto un elogio a Fonseca: “Ottimo allenatore, gioca un bel calcio, non è mai polemico, non si lamenta mai: mi auguro che possa fare bene, magari dopo domenica“.