Invertiamo il trend con le big

Corriere della Sera (P. Di Caro) – Doveva succedere, è successo. L’alternanza tra le vittorie ottenute con facilità quasi irrisoria con le “piccole” e le faticacce per portare a casa almeno un punto con le grandi – diciamoci la verità – era diventata monotona. E allora, se non si può dire “ben venga” ad un pareggio molto povero di emozioni e di tecnica come quello contro il Benevento, almeno si può sperare che domenica prossima, contro il Milan, si inverta davvero il trend del Campionato.

Leggi anche: Totti spera nel rientro: “In società tutti stranieri, manca la figura italiana…”

La Roma sta facendo il suo, restando ben salda nel gruppone che si contende i posti Champions, ma appunto per farsi largo deve fare quel salto che, fin qui, nella gestione Fonseca è mancato. Ci sono gli uomini, c’è il clima giusto. Né spietato né pietoso.

Leggi anche: Zaniolo, ora ci siamo: corre verso il rientro

Giusti i complimenti quando si interpreta un calcio molto bello come spesso è stato, giuste le critiche se manca quella maturità che la squadra deve mettere in campo. Guardare a domenica, dunque, con fiducia. Il calcio è bello perché c’è sempre un nuovo traguardo. E stavolta è così vicino che mancarlo sarebbe un rimpianto troppo grande.