Il Tempo (L. Pes) – Il nome in pole resta quello di Gianluca Scamacca, che il gm ha individuato come profilo ideale a livello di caratteristiche e costi, seppur resta da intavolare una trattativa concreta con il West Ham che attende ormai da giorni mosse da parte dei giallorossi. Il calciatore, da parte sua, è stato chiaro sin da subito con il club inglese sulla volontà di vestire la maglia della Roma. C’è però un altro nome che stuzzica non poco le fantasie di Mourinho ma che ad oggi resta un miraggio visti i costi elevati. Si tratta, ovviamente, di Alvaro Morata. Tra l’altro, l’ex Juve è profondamente deluso dal comportamento della società, in particolare dopo gli accordi presi al momento del rinnovo di contratto fino al 2026. Esiste infatti un accordo verbale tra l’Atletico e il calciatore che avrebbe liberato il centravanti per 10 milioni di euro, nonostante la clausola sia fissata attorno ai 20. Ma così non è andata: oltre al sondaggio della Roma, infatti, si è mossa anche l’Inter sulla punta, trovando però sempre un muro dal lato del club madrileno. Al momento non sembra esserci l’appoggio societario, ma l’ex bianconero sa bene che co il tempo potrebbe ottenere ciò che vuole. Come lo sa lui, lo sa anche la Roma che infatti prende tempo e non affonda il colpo decisivo su Scamacca.