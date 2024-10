Simone Inzaghi è intervenuto in conferenza stampa al termine della vittoria per 3 a 2 della sua Inter contro il Torino. L’allenatore dei neroazzurri, prossimi avversari della Roma in campionato, ha risposto anche a una domanda sulle condizioni di Thuram, usciti dolorante dopo aver siglato una tripletta. Le sue parole:

Come sta Thuram? C’è qualche possibilità che non vada in nazionale?

“Ha preso un colpo sul tendine a fine primo tempo, un po’ si lamentava. Poi ha chiesto il cambio, adesso è sul lettino con la borsa del ghiaccio: era contento per la vittoria, un po’ preoccupato. Valuteranno i medici: sono un po’ preoccupato, perché un giocatore che fa tre gol e mi chiede il cambio è normale che mi faccia preoccupare”.