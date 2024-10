Antonioli: “Monza-Roma è una partita delicata. Svilar non deve lasciarsi distrarre”

Francesco Antonioli, doppio ex di Monza e Roma, ha parlato nel nuovo episodio di Serie A Preview. Alcune delle sue dichiarazioni:

Un giudizio su Svilar?

“Mi è capitato di vederlo qualche volta, mi sembra uno abbastanza tranquillo. Non deve lasciarsi distrarre da questioni esterni, mi ha fatto una buona impressione”.

Il momento più bello vissuto alla Roma?

“Ce ne sono diversi, però mi ricordo un Roma-Atalanta l’anno dello scudetto dove ho fatto bene, è stata una partita che ha risolto Montella”.

Monza-Roma?

“Partita delicata per entrambe, vedremo come andrà. Per la Roma è un periodo complicato per svariati motivi, devono assimilare i concetti di Juric. Sono partiti abbastanza bene, ora stanno un po’ faticando”.

Dove può arrivare questa Roma?

“Bisogna aver pazienza quando si cambia allenatore, serve tempo. Lasciamoli lavorare, però a Roma si vuole tutto e subito”.

Pisilli?

“Sta facendo molto bene, ha la testa giusta. Lasciamo tranquillo anche lui”.