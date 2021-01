Inter, Bastoni: “Con la Sampdoria un passo falso. Roma? Andremo lì per vincere”

Alessandro Bastoni, difensore dell’Inter, ha parlato ai microfoni di Inter TV dopo la sconfitta con la Sampdoria. Non sono mancate alcune dichiarazioni anche sul prossimo match, che sarà contro la Roma allo Stadio Olimpico. Queste le sue parole:

“Siamo stati sfortunati negli episodi: abbiamo avuto un rigore a favore che non abbiamo sfruttato e cinque minuti dopo la situazione si è ribaltata. Questo è sì un passo falso, ma mancano ancora tante partite, non ci fermeremo. Abbiamo avuto le nostre occasioni: il campo non è un alibi, non siamo stati capaci di fare gol e adesso guardiamo già alla Roma. Conosciamo il valore della nostra squadra, all’Olimpico sarà uno scontro diretto importante: andremo lì per vincere”.