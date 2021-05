Antonio Conte non parlerà alla vigilia della gara tra Inter e Roma. Nonostante la conferenza stampa fosse stata annunciata questa mattina, inizialmente in programma per le 14.00 di martedì 11 maggio, il tecnico nerazzurro non si presenterà davanti ai giornalisti. Sarà dunque Paulo Fonseca l’unico tecnico a parlare prima della sfida valida per la 36ª giornata di Serie A. A riportarlo è calciomercato.com.