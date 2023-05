Inter, affaticamento muscolare per D’Ambrosio: salta la Roma

Simone Inzaghi, oltre agli infortuni di Gosens e Skriniar dovrà fare a meno di D’Ambrosio per la sfida all’Olimpico contro la Roma. La gara è in programma domani 6 maggio alle ore 18.00, ed entrambe le squadre durante la prossima settimana avranno l’Europa. Il difensore si è fermato per un affaticamento muscolare e proverà a rientrare proprio per l’euroderby di mercoledi contro il Milan. In difesa Inzaghi schiererà probabilmente il trio Darmian, De Vrij e Bastoni, a centrocampo torna Barella, accanto all’ex di giornata Mkhitaryan e uno tra Brozovic e Calhanoglu a completare il reparto. Sulle fasce Dumfries e Di Marco, in attacco Lukaku e Correa.