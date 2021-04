Insulti a un ispettore dell’antidoping: chiesti 20 giorni di squalifica per Gasperini

Attimi di concitazione e nervosismo per Gasperini in seguito a un controllo a sorpresa dell’antidoping. Come riporta La Gazzetta dello Sport, il tecnico dell’Atalanta avrebbe inveito contro l’intero sistema durante un controllo a sorpresa, interrompendo un test su un suo giocatore. Il procuratore lo ha deferito e 20 giorni di squalifica. L’allenatore sarà giudicato dal tribunale nazionale antidoping il 10 maggio prossimo. Cosa rischia in caso di squalifica? Non potrà avere contatti con tutti i tesserati e salterebbe le ultime tre gare di campionato e la fine di Coppa Italia contro la Juventus.