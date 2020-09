La Juventus continua a prepararsi in vista della sfida contro la Roma, valida per la seconda giornata di Serie A, in programma domenica 27 settembre alle ore 20.45 allo Stadio Olimpico. I bianconeri allenati da Pirlo questa mattina si sono allenati allo Juventus Training Center e il capitano della squadra torinese, Giorgio Chiellini, commenta su Instagram la preparazione: “Good job guys! Concentrati verso Roma-Juve!“.