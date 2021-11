Inghilterra-Albania: Kumbulla esce per infortunio dopo 17′, Abraham entra al 63′

A Wembley è andata in scena la sfida tra Inghilterra e Albania, valida per le qualificazioni ai Mondiali in Qatar del 2022, con la vittoria schiacciante della formazione inglese per 5-0. Marash Kumbulla, scelto dal c.t. Edy Reja per gli 11 titolari, ha lasciato il campo dopo appena 17′ di gioco a causa di un infortunio. E’ partito invece dalla panchina Tammy Abraham, entrato poi al 63′ al posto di Harry Kane.