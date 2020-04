La Fifa detta la linea: “I contratti sono da prorogare. Accordo sui tagli o decidiamo noi”

La Gazzetta dello Sport (F. Maria Ricci) – Tutte le federazioni calcistiche mondiali sono al lavoro per trovare un’intesa per quanto concerne calendari, calciomercato e contratti con i calciatori. Per evitare possibili impacci è scesa in campo anche la Fifa, che detta le sue regole attraverso le parole del suo presidente Infantino. Per quanto concerne i contratti in scadenza a giugno la linea è: “Estendere la durata dei contratti fino al momento in cui realmente si chiuderà la stagione calcistica. Per i contratti il cui inizio era previsto all’inizio della prossima stagione invece, l’entrata in vigore di questi accordi va posticipato al reale avvio dell’annata calcistica”. Per quanto riguarda il calciomercato invece: “Sarà flessibile e consentirà di posticipare le finestre di mercato tra la fine della stagione corrente e l’inizio della prossima. Inoltre cercherà di assicurare, laddove possibile, un livello generale di coordinamento e terrà conto della necessità di proteggere la regolarità, l’integrità e il corretto svolgimento delle competizioni per far sì che i risultati sportivi non vengano ingiustamente alterati”. Infine sul taglio degli stipendi, dove se le leghe non troveranno accordi con i calciatori allora sarà la stessa Fifa a decidere tenendo conto di parametri oggettivi come la ricchezza reale del club e la volontà di raggiungere un accordo tra le parti.