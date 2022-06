Indice di liquidita: il Tar dà ragione alla Lega di A. La Figc replica

Il Tempo – Il Tar non accoglie il ricorso della Figc, la Lega Serie A esulta. Il braccio di ferro tra la Federazione e la Confindustria del calcio va avanti tra un ricorso e una decisione presa forzando la mano. Entrambe le parti continuano a fare la voce grossa, all’orizzonte non si vede un punto di incontro.

“Non risulta dimostrato alcun pregiudizio grave e irreparabile – scrive nella motivazione il Tribunale Amministrativo Regionale – in ordine ai futuri adempimenti amministrativi e all’avvio del campionato di serie A, in dipendenza degli effetti del dispositivo del Collegio di Garanzia… “.

L’indice di liquidità resta vincolante per l’iscrizione a tutti gli altri campionati nazionali. Affiora un po’ di malumore in Serie B e in Lega Pro dove non è stato presentato appello contro la decisione del Consiglio Federale dello scorso aprile che aveva approvato i criteri per l’iscrizione, con un indice di liquidità differente rispetto alla Serie A.