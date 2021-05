Indagine Uefa: ispettori per Juve, Real e Barça

Corriere dello Sport (N. Balice) – Non sono solo parole. La Uefa è passata ai fatti nei confronti della Super Lega e dei club che ancora resistono al suo interno: Juventus, Barcellona, Real Madrid. È stata avviata ufficialmente ieri un’indagine come previsto dall’articolo 31 (comma 4) del regolamento disciplinare Uefa, come si può leggere nella nota diramata: “Gli ispettori disciplinari ed etici della Uefa sono stai oggi incaricati di condurre un’indagine disciplinare su una potenziale violazione del quadro giuridico della Uefa da parte di Real Madrid, Barcellona e Juventus. Ulteriori informazioni su questo argomento saranno rese disponibili a tempo debito”.

Non è stato però specificato quale possa essere la “potenziale violazione” eventualmente commessa dai tre club che ancora resistono all’interno del progetto Super Lega e che non hanno per il momento alcuna intenzione di mollare il colpo.

Un vero e proprio calendario relativo alle tempistiche delle indagini non è stato fornito, ma solitamente le accuse successive all’apertura delle indagini arrivano dopo circa tre settimane dalla nomina degli ispettori. Quindi la decisione dovrebbe arrivare tra circa un mese, dando poi il via all’iter di ricorsi da parte dei tre club coinvolti nel caso volessero contestare gli eventuali provvedimenti.