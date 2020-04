Incubo bilanci: tutto in bilico, anche il futuro

Corriere dello Sport (A. Ramazzotti) – Il calcio italiano e non dovrà fare i conti ben presto con la crisi economica legata al Coronavirus. Nelle serie inferiori, sono tanti i club che rischiano addirittura di non potersi iscrivere ai prossimi campionati, ma anche in Serie A la situazione non è delle migliori. Il blocco totale ha portato ad entrate sempre più basse e questo potrebbe incidere anche sul bilancio del prossimo anno. Tante società avevano previsto di incassare dei soldi dai riscatti di alcuni giocatori, soldi che non arriveranno molto probabilmente (è il caso di Schick, Perisic, Suso, Pjaca e altri). Per la stagione 2020/21 poi, resta da capire se lo stadio potrà tornare ad essere una forma di guadagno: resta infatti l’ombre delle gare a porte chiuse.