Incontro nei prossimi giorni per i rinnovi di Mancini e Cristante

Non solo acquisti e cessioni, la Roma lavora anche sui rinnovi dei calciatori in rosa. Secondo quanto riporta Tuttomercatoweb.com, nei prossimi giorni è previsto un incontro per definire il futuro di Gianluca Mancini e Bryan Cristante con il loro agente Giuseppe Riso. Entrambi i calciatori giallorossi hanno il contratto in scadenza nel 2024 e parleranno con il general manager Tiago Pinto per un eventuale prolungamento. Riso è anche l’agente di Gollini, uno dei nomi che è stati fatti per la porta della Roma qualora non andasse in porto l’operazione per Rui Patricio.