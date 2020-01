Nei 21 convocati per la partita di stasera, spunta una sorpresa. Fonseca ha, per la prima volta, convocato Felipe Estrella Galeazzi, attaccante alto 1.90 proveniente dal Ferroviaria, club brasiliano. Il giovane ha segnato, con la Primavera, 5 gol in Campionato ed uno in Coppa Italia. Sarà lui, stasera, l’unica alternativa a Kalinic. Lo riporta Il Corriere dello Sport.