In Norvegia Mourinho fa giocare l’altra Roma

Il Tempo (E. Zotti) – Turnover massiccio. Nell’impegno di Conference League in programma alle 18.45 all’Aspmyra Stadion contro il Bodo/Glimt, l’intenzione di José Mourinho è quella di risparmiare quasi tutti i titolari in vista del big match di domenica con il Napoli. A preoccupare lo Special One, oltre alla stanchezza dei suoi sono le condizioni in cui si giocherà: “È dura – le parole di Mou in conferenza stampa – campo sintetico, un clima rigido, viaggio di quattro ore più altre quattro al ritorno, la partita domenica, il Cagliari due giorni dopo e infine un altro match di Serie A… è difficile. Non abbiamo tanti giocatori e qualcuno ha qualche piccolo problema. Dobbiamo fare per forza un po’ di rotazione».

Una gara “punitiva”, come l’ha definita ieri Mancini durante la ricognizione in campo insieme ai compagni: “Questa trasferta è colpa nostra. Una penitenza per il campionato di m… della scorsa stagione“. Gli unici a fare gli straordinari saranno Rui Patricio e Ibanez, mentre il resto della formazione sarà completamente rivoluzionata rispetto a quella vista contro la Juventus. In difesa oltre a Karsdorp – rimasto a Roma insieme a Zaniolo, Smalling e Spinazzola – riposeranno anche Mancini e Vina: sulle fasce giocheranno Reynolds e Calafiori mentre al centro è pronto Kumbulla. In mediana verrà riproposta l’accoppiata Diawara–Darboe mentre per Villar si prospetta la prima grande occasione per convincere Mourinho a concedergli più spazio,