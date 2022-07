Ilic, Kumbulla, Barrow: il mercato che ha in testa Juric

La Stampa (G. Buccheri) – C’è un giocatore che ha fatto innamorare il tecnico croato Ivan Juric. E ci sono due obiettivi di mercato, per l’allenatore granata, che, se raggiunti, offrirebbero l’assist per alzare l’asticella delle ambizioni. L’innamoramento non è di queste ore, ma, in queste ore, è tornato di moda: quando si parla di saper mettere in scena la migliore delle regie d’attacco, a Juric viene in mente il nome di Ivan Ilic.

Se il ventunenne serbo è un desiderio, per il post Bremer si rifà sotto l’idea Kumbulla. A Juric le soluzioni uscite come possibili sostituti del miglior centrale dell’anno scorso finito alla Juve non piacciono particolarmente, Kumbulla sì: la formula perfetta potrebbe essere quella del prestito con diritto di riscatto, ma c’è Mourinho da convincere perché il portoghese vede nel suo centrale un possibile valore aggiunto nel futuro.

Ilic più Kumbulla ed uno tra Barrow ed Orsolini: strada in salita, ma strada che, per Juric, chiuderebbe il cerchio in attesa di ulteriori, eventuali, arrivi a mercato in fase calante. Barrow vede la porta, ma, per il Bologna, vale come Ilic: 15 milioni, non uno in meno. La pista Orsolini è più praticabile ed i sondaggi per l’esterno rossoblù più approfonditi