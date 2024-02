La Gazzetta dello Sport (A. D’Urso) – Uno scontro ormai irreversibile. Il lungo addio tra Ilary Blasi e Francesco Totti procede come tutte le cause di separazione: litigando, cioè, sui soldi e sulle presunte negligenze nei confronti dei figli. Una battaglia senza esclusione di colpi, stando alle ricostruzioni de La Verità. Attraverso i propri avvocati, Blasi ha accusato l’ex marito ed ex capitano della Roma di sperperare denaro ai casinò e di tenere conti bancari nascosti in Paesi extra europei. “Con profonda amarezza e molta preoccupazione, la signora Blasi ha appreso che il marito, il padre dei suoi figli, in media “brucia” al casinò importi pari a 6,5 volte quello che destina ai figli”. Mostrando evidente disprezzo per lo stile di vita di Totti, la showgirl ha poi sostenuto la sua negligenza sotto il profilo in particolare della custodia della figlia Isabel, che l’ex marito avrebbe lasciato sola in albergo in una occasione per presenziare ad un evento.