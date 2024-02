Il Messaggero (G. Lengua) – Il problema portiere nella Roma diventa di partita in parti­ta sempre più evidente. Rui Patricio non dà sicurezze alla dife­sa. Fino a quando era Mourinho ad allenare i giallorossi, i tre centrali potevano garantire maggiore copertura e spesso il portoghese si regalava clean-sheet senza compiere nemmeno una parata. Ora che il modo di giocare di De Rossi è più propositivo e quindi mag­giormente esposto agli attacchi avversari, le pecche di Rui sono tornate a galla.

De Rossi sta rifletten­do se concedergli, già domani a Rotterdam, un turno di riposo. Salgono quindi le quotazioni di Svilar in ottica Feyenoord. Il ser­bo è sempre stato schierato nel girone e una sua conferma – an­che all’esterno – sarebbe più semplice da spiegare per Danie­le. Domani, dunque, la Roma scenderà in campo con Svilar in porta. Non ci sarà Smalling tra i titolari, ma è tornato ad allenarsi dopo il do­lore accusato domenica scorsa. Potrebbe partire con la squadra per l’Olanda, ma se nel provino non lo convincerà allora resterà a Trigoria per le terapie. Così co­me Cristante che anche ieri non è sceso in campo per il dolore al­la schiena.