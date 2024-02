La Gazzetta dello Sport (E. Esposito) – La Procura Federale è arrivata ieri ad Appiano Gentile per ascoltare Alessandro Bastoni e Francesco Acerbi. Il procuratore capo Giuseppe Chiné ha infatti aperto due fascicoli: il primo sulla presunta telefonata di Simone Inzaghi, squalificato, alla squadra nell’intervallo di Roma-Inter, il secondo sul gestaccio del difensore ex Lazio ai tifosi giallorossi. In un primo momento era parso che sul caso Inzaghi non si volesse procedere. Poi, alla luce di alcune notizie diffuse a mezzo stampa (che la giustizia sportiva tiene ben presenti come punto di partenza per un’indagine), ha preferito fere chiarezza. Per questo ieri – collegato da Roma mentre a Milano erano presenti alcuni ispettori – ha voluto sentire la versione di Bastoni che a fine partita, ai microfoni di Dazn, aveva parlato della chiamata del tecnico.