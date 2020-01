Il Vitoria Setubal dà il benvenuto ad Antonucci. Il giocatore: “Darò tutto per questa maglia”

Dopo una prima parte di stagione con pochissimi minuti in campo, Mirko Antonucci ha deciso di trovare spazio in un’altra squadra e si è trasferito in prestito al Vitoria Setubal. La società portoghese ha voluto dargli il benvenuto con un post sul proprio profilo Twitter. Il giocatore ha commentato così il trasferimento sul suo profilo Instagram: “Sono molto felice di essere parte di questa grande famiglia. Darò tutto per questo grande club”.