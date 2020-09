Il viceministro alla Salute Sileri: “I giocatori smettano di abbracciarsi e baciarsi, anche dopo un gol”

Il viceministro alla Salute Pierpaolo Sileri ha rilasciato delle dichiarazioni in merito alla Serie A. Ecco le sue parole a Radio Rai 1: “I giocatori smettano di abbracciarsi e baciarsi, anche dopo un gol: i nostri sportivi sono forti e preparati, sapranno come contenersi. Se si hanno contatti stretti, per esempio con il portiere Perin, si deve andare in quarantena e non deve farlo necessariamente tutta la squadra. I giocatori non dovrebbero abbracciarsi dopo il gol: vale per tutti anche ai funerali, non vedo perché non debba valere per una partita. Non bisogna avere contatti che mettano a rischio chi ti è vicino. Il caso Genoa? Quando hai una squadra con 14 positivi anche disputare una partita diventa difficile. Se qualcuno del Napoli dovesse risultare positivo, ci dovrebbe essere un blocco di almeno 7 giorni”.