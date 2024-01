Siamo arrivati al termine di questa giornata decisamente impegnativa in casa Roma. Questa mattina alle 10 l’annuncio dell’esonero di Mourinho ha fatto il giro del mondo, e alle 13.40 è arrivata l’ufficialità dell’incarico di Daniele De Rossi. Sin dalle prime ore dal comunicato della società giallorossa circa l’esonero, sono arrivati i primi saluti social al portoghese. L’ultimo è quello del vice capitano Gianluca Mancini, che nell’era Mourinho è stato uno dei suoi “gladiatori” più fidati, sino alle ultime partite quando lo Special One ha sempre sottolineato come il difensore desse tutto per la maglia, anche combattendo contro la fastidiosa pubalgia. “GRAZIE!” e un emoji del cuore sono state le parole di Gianluca condivise su Instagram per il suo ormai ex tecnico. Immancabile la foto ricordo della notte di Tirana a seguito della vittoria della Conference League.