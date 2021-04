Il Torino ha effettuato 27 tiri, mai di più in un match di Serie A nell’era Cairo

Il Torino affonda la Roma e conquista tre punti importantissimi per la salvezza. La squadra granata ha affrontato la sfida in maniera impeccabile, cercando sempre di fare la partita. Di fronte ha trovato una squadra stanca dall’impegno internazionale che non ha saputo sfruttare le occasioni avute.

Le statistiche sono tutte per la squadra di Davide Nicola, tra queste anche i tiri: il Torino ha infatti effettuato 27 tiri stasera, mai di più in un match di Serie A nell’era Cairo. Lo stesso numero anche contro il Milan nel gennaio del 2015.