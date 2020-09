Il test a Trigoria vale 45 minuti. Poi tocca ai baby

Il Tempo (F.Biafora) – Una sgambata di 45 minuti per iniziare la nuova stagione, lasciando poi spazio alla Primavera nel secondo tempo. La Roma ha vinto per 4-2 l’amichevole contro la Sambenedettese, schierando una formazione più che rimaneggiata a causa delle assenze – oltre ai Nazionali e ai positivi al Covid ci sono da segnalare i forfait di Santon per un affaticamento muscolare e di Coric per un problema ad una caviglia – e con poche indicazioni ricavabili da questo test, in cui si è messo particolarmente in luce Villar, schierato in posizione più avanzata alle spalle di Perotti, che ha agito da centravanti di manovra.