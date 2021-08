Il silenzio di Mou aspettando i colpi promessi

La Gazzetta dello Sport – Mourinho non parla in pubblico dall’8 luglio, giorno della conferenza stampa di insediamento. Non sappiamo perché stia zitto, ma possiamo supporre che lo faccia per evitare domande sul mercato. Ha chiesto Xhaka e ora deve arrangiarsi con la coppia Veretout-Cristante. Dzeko è andato all’Inter e Pinto prova a chiudere a Londra per il giovane Abraham. Mou è costretto ad aggiustare il suo calcio con quello che c’è. Stasera con il Raja Casablanca si proverà a fare il pieno d’autostima, sperando in buone notizie dall’Inghilterra.