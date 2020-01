Il sacco di Roma

La Juventus campione d’inverno è un pugno sbattuto sul tavolo della lotta scudetto: saranno in corsa anche Inter e Lazio ma poi in testa ci sono sempre loro. Negli otto scudetti precedenti già sei erano stati preceduti dal platonico titolo di metà stagione. Sarà che la Roma è con la testa tra le nuvole da un po’, ma la Juventus sta crescendo. Partita di grande intensità e di scontri dolorosi, con entrambe le squadre che hanno lasciato sul campo giocatori importanti e pagato un caro prezzo: Demiral per i bianconeri e Zaniolo per i giallorossi. Lo scrive La Repubblica.