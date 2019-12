Il rientro di Mancini. Smalling ci prova

Dopo aver scontato il turno di squalifica rientra Mancini. L’ex Atalanta dovrebbe fare coppia con uno tra Fazio e Cetin, anche se a Trigoria sono impegnati in una corsa contro il tempo per far recuperare Smalling che ieri ha continuato a lavorare a parte. Le parole dell’italiano: “Con lui ci capiamo con uno sguardo. Chris si applica al massimo è sempre concentrato, mentre io su questo aspetto devo migliorare molto“. Prepara il ritorno a Firenze Veretout che era stato acquistato dal Nantes, dai Della Valle, per 7 milioni di euro per poi essere rivenduto ai giallorossi due estati dopo a 19. Dal primo minuto dovrebbe essere confermato Florenzi che sembra aver ritrovato anche un po’ di serenità. Imbarazzato alla cena dei dipendenti è stato aiutato da Fonseca a rompere il ghiaccio da una battuta: “Tutti si aspettano che parli del mister“. Lo scrive La Repubblica.