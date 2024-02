Il retroscena sull’esonero di Mourinho: l’anello restituito e il biglietto a Pellegrini

Continua a far discutere l’esonero di Mourinho. Non solo tra i tifosi che si sono schierati al fianco del portoghese in occasione di Roma-Verona, ma anche tra gli elementi dello spogliatoio giallorosso. Secondo Stefano Carina de “Il Messaggero”, l’ex allenatore ha lasciato l’anello regalatogli dai calciatori dopo la vittoria della Conference League dentro l’armadietto di Pellegrini, in quanto capitano, come si fosse sentito tradito da una squadra che secondo il portoghese non si era comportata da uomini, vista poi la decisione di avallare immediatamente la scelta di De Rossi. A nulla sono valse le spiegazioni di Lorenzo e di altri calciatori più rappresentativi, ignari della volontà dei Friedkin fino al lunedì dell’esonero.

Con l’arrivo di De Rossi, nell’alto della sua conoscenza dell’ambiente romano, l’aria è cambiata. Infatti appena arrivato è riuscito a ricompattare la squadra, come testimoniato dalla cena di squadra a Ostia di qualche giorno fa.