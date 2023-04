Il progetto “Unstoppable – Superiamo gli ostacoli” vince il premio città di Roma

La IX edizione del Premio Città di Roma ha riconosciuto in “Unstoppable – Superiamo gli ostacoli” l’impegno verso il territorio del Club giallorosso e del Gruppo Toyota, Main Global Partner della società.

All’interno della cornice del Salone d’Onore del CONI, il Club ha infatti ricevuto il riconoscimento indetto da Opes, che dal 2015 premia personalità e realtà dello sport, delle istituzioni, dell’associazionismo e della cultura che hanno saputo distinguersi nel proprio settore.

“Superiamo gli Ostacoli” è un progetto nato nel 2022 con l’obiettivo di migliorare la condizione di persone con disabilità, anziani, donne vittime di violenza e bambini ospedalizzati, attraverso la fornitura di servizi di supporto finalizzati non soltanto a una più agevole fruizione dell’esperienza stadio, ma anche alle altre attività quotidiane.

Grazie al supporto del Gruppo Toyota, con i marchi Toyota, Lexus e KINTO, nel marzo 2023 è nato “Unstoppable”, un’iniziativa che ha da subito posto al centro le persone della comunità giallorossa e non solo, con la volontà di offrire un servizio di trasporto in piena armonia con i valori di sostenibilità e inclusività che accomunano AS Roma e il Gruppo Toyota.

KINTO ha fornito al Club una flotta di veicoli adatti al trasporto di persone con disabilità supportando e potenziando un servizio di mobility che permette al club di aiutare:

Genitori di bambini ospedalizzati lungodegenti che soggiornano in case di accoglienza per assistere i figli durante le terapie

Persone anziane che devono recarsi a svolgere terapie e visite specialistiche

Donne ospiti dei Centri Anti Violenza

Il progetto prevede anche l’accompagnamento di persone non vedenti o con disabilità motorie nel tragitto casa-stadio. È stato il caso di Camilla, una ragazza non vedente dall’età di 7 anni che ama il calcio ed è tifosissima giallorossa sin dalla nascita.

