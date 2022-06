Il primo pilastro di Mourinho: Matic sbarca e firma. Ora si tratta per Frattesi, Guedes dipende da Zaniolo

Il Tempo (A. Austini) – Col suo metro e novantaquattro centimetri di altezza non può passare inosservato. Se poi ci abbina un look particolare, con la giacca grigia a quadri, il pantalone rosso e le scarpe bianche, ecco che Nemanja Matic diventa subito una star a Ciampino. Il primo colpo dell’estate romanista si è presentato in grande stile. E se sull’eleganza si potrebbe discutere all’infinito a seconda dei gusti, non ci sono dubbi sull’educazione mostrata subito dal centrocampista voluto fortemente da Mourinho: sorrisi, disponibilità a mettersi in posa per i primi scatti fuori dallo scalo romano, autografi concessi ai giovani tifosi che sono andati ad accoglierlo.

Accompagnato dal procuratore, la prima giornata in giallorosso di Matic è proseguita con le visite mediche immediate a Villa Stuart, la sistemazione in albergo in centro e una prima chiacchierata con Tiago Pinto. Oggi sarà il giorno del debutto a Trigoria, dove lo aspettano il tour del centro sportivo, le interviste con i media del club e la firma del contratto: un anno a circa 3 milioni e mezzo di euro netti più premi, rinnovabile in automatico per un’altra stagione se giocherà almeno la metà delle gare ufficiali.

Per Frattesi si continua a ragionare con il Sassuolo sulle possibili contropartite per abbassare il prezzo del 70% del cartellino da ricomprare, Felix e Volpato sono delle opzioni, mentre sembra da escludere l’inserimento nell’affare di Bove che Mourinho vuole lanciare definitivamente in prima squadra. L’altro centrocampista sicuro di restare è Cristante, che attende il rinnovo e condivide con Frattesi il procuratore. Beppe Riso è anche l’agente di Mancini, lui davvero prossimo al prolungamento: a breve sarà ufficiale la firma del difensore fino al 2027, con sensibile ritocco dell’ingaggio superiore ai 3 milioni netti e vicino ai 4 con i premi.

Oltre a trattare con il Lille per chiudere l’acquisto dell’esterno destro Celik, la Roma monitora anche il mercato degli attaccanti. Guedes è tra i preferiti, ma costa oltre 30 milioni e potrebbe arrivare, al momento, solo in caso di partenza di Zaniolo. Attorno al numero 22 ruotano gran parte delle strategie e se pure – come emerso ieri – la prossima settimana dovesse esserci un incontro tra Pinto e il suo procuratore, la telenovela sarà lunga e l’eventuale lieto fine con il rinnovo non verrà scritto prima di settembre.