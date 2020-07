Il Napoli aggancia il quinto posto, la Roma si consola con Zaniolo

Corriere della Sera (L. Valdiserri) – Con l’Atalanta che continua a vincere stile rullo compressore, non è facile appassionarsi alla lotta per il quinto posto. Però la vittoria del Napoli, con aggancio in classifica a quota 48, dà continuità al progetto Gattuso e acuisce la crisi della Roma, anche nella serata in cui Fonseca, cambiando modulo e 10 giocatori su 11, trova una risposta della squadra. Arriva la terza sconfitta consecutiva ma la notizia migliore per i giallorossi è il ritorno in campo di Nicolò Zaniolo al 21′ della ripresa, dopo l’infortunio al crociato del 12 gennaio contro la Juve. Nessuno sa cosa avrebbe potuto fare la Roma con Nicolò in campo in maniera continuativa, ma di sicuro è mancato a Fonseca, che ieri lo ha messo seconda punta, vicino a Dzeko, per chiedergli un po’ meno fase difensiva.