Il mondo del calcio in coro: “Forza Nicolò ti aspettiamo”

Un infortunio che ha sconvolto la Roma, ma la batosta subita da Nicolò Zaniolo domenica scorsa ha scatenato un sentimento comune tra compagni di squadra e avversari, che hanno manifestato tutta la loro solidarietà al ventenne in un momento così difficile. Il primo a presentarsi a casa di Zaniolo è stato Florenzi, accompagnato da Mirko Antonucci, con qualche aneddoto da parte di uno che con i crociati ci ha combattuto due volte. Ieri mattina poi è arrivato il messaggio di Francesco Totti, mentre De Rossi, sbarcato ieri nella Capitale, promette di visitare il giovane calciatore. Si è recato a Villa Stuart anche Zappacosta, che sta proseguendo il recupero dopo essersi operato anche lui al crociato. Sui social i messaggi di Dzeko, Mancini, Santon, ma anche degli ex giallorossi El Shaarawy, Strootman, Pjanic e Luca Pellegrini. Dall’altra sponda del Tevere arrivano anche gli auguri di Cataldi “Per queste situazioni non esiste colore della maglia che tenga. Mi dispiace molto e non trovo le parole, spero si possa riprendere presto“. Un abbraccio anche da Luka Modric, “Nicolò, stay strong“. Lo scrive Il Tempo.