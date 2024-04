Corriere della Sera (C. Passerini) – Va alla Roma il primo atto dell’euroderby. Meritatamente. Il Milan sbaglia completamente approccio nel primo tempo e i giallorossi ne approfittano, prendendosi ora un gran bel vantaggio. Pioli perde il duello tattico con De Rossi. E ora, al ritorno all’Olimpico giovedì, servirà una mezza impresa per ribaltare il risultato. Per la notte che vale un pezzo enorme di stagione, entrambi i tecnici avevano scelto di affidarsi ai loro uomini migliori: Pioli confermando l’ormai rodato “tre più uno” con Pulisic, Loftus-Cheek e Leao alle spalle di Giroud; De Rossi rispondendo con una mossa a sorpresa, Lukaku e Dybala in attacco più a El Shaarawy esterno destro a tamponare Theo Hernandez.

In difesa nei giallorossi c’è Smalling e non Llorente: l’inglese è una scelta chiara per contrastare Giroud e i suoi insidiosi colpi di testa. La reazione del Milan è immediata, ma inefficace: Lukaku respinge due volte di testa sulla linea nella stessa azione. Ma nel complesso, meglio la Roma. Nettamente. Entrano Okafor e Chukwueze. Il Diavolo, finalmente, s’accende. Giroud centra la traversa da due passi all’87’. Poi l’ultimo brivido: un leggero tocco di mano in area di Abraham valutato non da rigore da Turpin e Var. Già il sipario. Ci si rivede giovedì per l’atto secondo.