Il Leeds mette gli occhi su Cavani: “Potrebbe fare al caso nostro”

C’è un nuovo pretendente per Edinson Cavani. Il Leeds, che dalla prossima stagione tornerà a giocare in Premier League, vorrebbe tentare il colpo per l’attaccante uruguaiano. Il presidente del club inglese, Andrea Radrizzani, ha rilasciato alcune dichiarazioni a tal riguardo ai microfoni di Sky Sport. Queste le sue parole:

“Cavani potrebbe fare al caso nostro. Non ho ancora parlato con mister Bielsa e qualsiasi trattativa di mercato nasce sempre su sua indicazione, ma se lui fosse d’accordo potremmo fare un tentativo per ingaggiarlo”.