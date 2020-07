Il cuore oltre il bilancio: Zaniolo cerca di rimanere alla Roma

Le attenzioni su di lui non si sono mai spente, ancor prima del ritorno al gol avvenuto ieri contro il Brescia. Il mercato è lontano, ma in tanti cercano Nicolò Zaniolo. Che però ha le idee chiare sul suo futuro: “Voglio restare a Roma”. Risposta data agli amici ma anche ai dirigenti della Roma, in uno degli ultimi colloqui avuti. I conti, nel senso più letterale del termine, andranno fatti a fine stagione. Il bilancio è segnato da 300 milioni di debito e perdite che al 30 giugno dovrebbero essere oltre i 150 milioni. La cessione del numero 22, per una cifra intorno ai 70/80 milioni, rappresenterebbe una boccata d’ossigeno. L’unica strada possibile per blindare Zaniolo è un cambio di proprietà. Friedkin è sempre in attesa, in questi giorni si è parlato di un misterioso gruppo sudamericano e viene segnalato un altro interlocutore americano con cui Pallotta è in contatto. Lo scrive repubblica.it.