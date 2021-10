Il Cska corre per il secondo posto tifando Roma

Corriere dello Sport – La scoppola incassata dallo Shakhtar in campionato, deve diventare una lezione in vista dell’Europa. Lo Zorya ha preso sei gol (Gli stessi subiti fin qui in Conference League) da De Zerbi e dalla squadra più brasiliana del nostro continente.

Il Cska Sofia progetta invece l’aggancio al Bodø/Glimt, con l’aiuto della Roma. Per alimentare la bagarre del secondo posto nel girone di Conference League, a metà percorso. Saranno Caicedo e Carey a guidare l’assalto bulgaro allo Zorya.