Il Coronavirus ferma altri due big: stop a Dzeko e Callejon

La Gazzetta dello Sport (A.Pugliese) – Il Coronavirus ferma altri due giocatori illustri del nostro campionato: Dzeko e Callejon. Non ci voleva per le due squadre visto che la Roma in questo momento prova a dare l’assalto alle prime posizione, e la Fiorentina si gioca una bella fetta di futuro. Dzeko è arrivato ieri a Trigoria e il tampone rapido ha dato subito esito positivo. Il club lo ha mandato a casa e nel pomeriggio il bosniaco ha fatto anche il test molecolare. Il responso è stato identico. Lo stesso giocatore ha annunciato la positività tramite il suo profilo Instagram: “Fortunatamente non ho sintomi particolari, con la mente e con il cuore starò vicino ai miei compagni“. Ora Edin è in isolamento a casa dove ha pubblicato anche un dolcissimo video in cui parla con i figli attraverso una vetrata.