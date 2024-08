La Repubblica (M. Juric) – Daniele De Rossi può tirare un sospiro di sollievo. Il difensore centrale tanto richiesto, arriverà. È ai dettagli la trattativa per Kevin Danso, centrale austriaco di proprietà del Lens. C’è l’accordo tra i due club sulla base di un prestito con obbligo di riscatto fissato a 25 milioni di euro (22 +3 di bonus). Il calciatore è atteso nella Capitale nelle prossime ore per le visite mediche e la firma sul contratto.

Una conferma arrivata ieri dallo stesso allenatore del Lens, Will Stil, durante la conferenza stampa prima della partita di Conference League contro il Panathinaikos: “Tutti sono consapevoli di quello che sta succedendo con Kevin, le trattative sono in corso. Vedremo se verrà con noi in Grecia (non verrà convocato, ndr)”. Il calciatore si allena a parte, in attesa del via libera del club per volare nella Capitale.

Semaforo verde che potrebbe arrivare già oggi: “Ci aspettavamo che se ne andasse, non mentiremo, sapevamo che ci sarebbe stato interesse per lui. Bisogna adattarsi. Questa è la realtà del calcio, ci sono sempre partenze e arrivi. Ma è sempre difficile vedere un bravo ragazzo andarsene”.

Chiusa la trattativa per l’austriaco, a Trigoria si lavora alacremente per sfoltire la rosa a disposizione di De Rossi. Su Edoardo Bove è forte l’interesse del Nottingham Forest con la Roma che chiede circa 15 milioni per il suo cartellino. Dopo il “no” alla prima offerta, da Trigoria aspettano un rilancio del Psv per Nicola Zalewski.

Si raffredda la pista che avrebbe portato il centravanti della Roma Tammy Abraham a Londra. Il West Ham deve prima cedere e al momento sta avendo problemi. Speranza e ricerca disperata di cessioni, per regalare in extremis all’allenatore l’ala sinistra e il centrocampista. La mezzala preferita, Manu Koné, sembra ormai irraggiungibile mentre resta un obiettivo concreto il giovane esterno belga del Gent, Fernandeze-Pardo.