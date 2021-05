Il brand Mourinho in mano al Chelsea fino al 2025

José Mourinho ha firmato per la Roma: sarà l’allenatore dei giallorossi a partire dalla prossima stagione, per tre anni. Il brand dell’allenatore portoghese però, marchio registrato in Unione Europea, negli Stati Uniti e anche nel Regno Unito, oltre che in altri stati come Malesia, Australia, Cina e Norvegia, non appartiene a lui. Secondo quanto riporta Calcio e Finanza infatti, il brand “José Mourinho” è stato ceduto dallo stesso allenatore e registrato dal Chelsea nel 2005, a metà della sua prima stagione sulla panchina dei blues. Nonostante non alleni più i Blues dalla sua seconda esperienza sulla panchina inglese nel 2015, il club potrà continuare a sfruttare il suo nome per marketing e merchandising fino al 2025, data in cui scadrà la registrazione.