Il bagno d’amore. Fonseca lancia il suo 2020: “insieme si può vincere”

C’erano la giovane moglie Katherine con la sua famiglia arrivati direttamente dall’Ucraina per le feste natalizie. Ma ieri, al Tre Fontane, nell’allenamento aperto al pubblico per inaugurare il nuovo anno, c’era sopratutto lui: Paulo Fonseca. E poi c’erano gli oltre 2000 tifosi arrivati per abbracciare la squadra e sopratutto il tecnico portoghese, che ha riportato il sorriso in una piazza tempo fa depressa. La seduta è scivolata via veloce quasi come fosse un appuntamento ludico. Schemi niente, perchè quelli Fonseca vuole provarli a Trigoria, lontano da occhi indiscreti. Al margine dell’evento l’ex Shakhtar ha anche parlato direttamente al pubblico presente: “Siamo molto contenti di fare gli auguri in questo momento e in questo stadio. A nome della società e della squadra vi ringrazio di cuore per il vostro calore e supporto. Siete sempre fantastici, con la squadra e col club. Ci date coraggio e forza, speriamo che siate orgogliosi di noi come noi siamo orgogliosi di voi. Tutti insieme siamo più forti, tutti insieme possiamo vincere. Buon anno e forza Roma“. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.