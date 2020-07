Il 2020 della Roma è un vero incubo da scacciare subito

La Gazzetta dello Sport (A. Pugliese) – “Bisogna far capire alla squadra che una sconfitta è solo una sconfitta“. Già, in linea di massima è sempre così. Stavolta, però, la sconfitta di Napoli non è fine a se stessa ma l’ennesima di una lunga serie: la terza consecutiva, l’ottava dall’inizio del 2020, la decima dall’inizio del campionato. Un’infinità per una squadra come la Roma e allora anche la tesi di Paulo Fonseca trova molta meno credibilità. Il 2020 giallorosso è a dir poco imbarazzante: 13 punti in 13 partite, con una classifica dell’anno solare che vede la Roma addirittura al quindicesimo posto. Peggio, in buona sostanza, da gennaio a oggi hanno fatto solo 5 squadre: Cagliari, Torino e Lecce con dieci punti, Spal e Brescia con 7. L’unico rimedio a questa situazione è la vittoria. Questo è l’obbligo per la Roma questa sera: battere il Parma e portare a casa tre punti importanti per continuare a tenere solido il posto per la prossima Europa League.